Στην παιδιατρική κλινική του Βενιζελείου φιλοξενείται προσωρινά η 13χρονη που έφυγε από το σπίτι της και δεν την αναζήτησε κανείς.

Σύμφωνα με το cretapost, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με πολύ προσοχή το περιστατικό της παραμέλησης ανηλίκου μετά την καταγγελία που έκανε μόνη της η 13χρονη στις αρχές. Ήδη έχει συλληφθεί ο 41χρονος πατέρας της ενώ ο εισαγγελέας τον παρέπεμψε να δικαστεί σήμερα στο Αυτόφωρο Δικαστήριο Ηρακλείου.

Δύο μέρες κοιμόταν σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο

Η 13χρονη, σύμφωνα με την καταγγελία της στην αστυνομία, έφυγε από το σπίτι της γιατί δεν άντεχε άλλο την κατάσταση στην οποία ζούσε όλα αυτά τα χρόνια. Όπως ανέφερε ο πατέρας της ήταν βίαιος ενώ δεν ενδιαφερόταν για εκείνην και τα αδέρφια της.

Έτσι, η ίδια έφυγε από το σπίτι και πήγε σε ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο όπου και έμεινε για δύο βράδια.

Χθες, η 13χρονη βλέποντας ότι δεν την έχει αναζητήσει κανείς αποφάσισε να πάει στο αστυνομικό τμήμα και να αναφέρει τα όσα βιώνει στους αστυνομικούς.

Εκείνοι μετά την καταγγελία εντόπισαν τον πατέρα και τον συνέλαβαν ο οποίος ανέφερε πως τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του έψαχναν μόνοι τους να βρουν την κόρη τους, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπόθεση εξετάζεται και από τις κοινωνικές υπηρεσίες προκειμένου να βγάλουν ένα πόρισμα.

