Ρόδος: Έκλεψαν τα 7 από τα 14 προσκυνητάρια της Φιλερήμου

Τα 7 από τα 14 προσκυνητάρια που αναπαριστούν τα πάθη του Χριστού στην πορεία προς τον Γολγοθά και που βρισκόταν στον λόφο της Φιλερήμου στη Ρόδο έκλεψαν άγνωστοι δράστες.

Η κλοπή διαπιστώθηκε σήμερα και ήδη έχει ειδοποιηθεί η Αρχαιολογία και η Αστυνομία για να πράξουν τα δέοντα.

Οι εικόνες από τα προσκυνητάρια που εκλάπησαν, αναπαριστούν τα πάθη του Χριστού προς τον Γολγοθά και έχουν κατασκευαστεί το 1928 στη διάρκεια της ιταλικής κατοχής.

Η κλοπή έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση κυρίως μεταξύ των κατοίκων του νησιού και ήδη οι αρμόδιες αρχές κινούνται δραστήρια σε μια προσπάθεια εντοπισμού των δραστών και επιστροφής των προσκυνηταριών.

Σε ανακοίνωσή της η δημοτική σύμβουλος και πρώην πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Ιαλυσού κ. Στεφανία Στάγκα αναφέρει τα εξής:

Με μεγάλη μου λύπη ενημερώθηκα οτι εκλάπηκαν 7 χαλκογραφίες από τα προσκυνητάρια στην οδό των Παθών - δρόμος Γολγοθά που οδηγεί στο σταυρό Φιλερήμου .Αρμοδίως έχουν ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα Ιαλυσού , η αστυνομική διεύθυνση - τμήμα ασφάλειας Ρόδου για άμεσες ενέργειες . Ευελπιστούμε να βρεθούν το δυνατό συντομότερο και να επιστραφούν αυτά τα σπουδαία σεβάσματα της Χριστιανοσύνης .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

