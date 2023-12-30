Μέσα σε λίγες ώρες έφτασαν στην Κρήτη τρεις διαφορετικές ομάδες προσφύγων. Πρόκειται για 29 άτομα τα οποία επέβαιναν σε ξύλινο σκάφος και εντοπίστηκαν το πρωί του Σαββάτου να πλέουν 16,5 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων, οι μετανάστες διασώθηκαν από άνδρες του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη.

Λίγες ώρες νωρίτερα, άλλα 70 άτομα, Αιγύπτιοι, Σύροι, Παλαιστίνιοι και Πακιστανοί εντοπίστηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου σε παραλία της Γαύδου. Αρχικά μεταφέρθηκαν στα Σφακιά και εν συνεχεία στα Χανιά για τη διαδικασία της ταυτοποίησης.

Στο μεταξύ, ακόμη μια ομάδα προσφύγων εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου στο Πάνω Μεραμπέλλο. Πρόκειται για Σύρους πρόσφυγες που βρέθηκαν να περιπλανώνται στην ευρύτερη περιοχή. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο γυναίκες και ένα ανήλικο κορίτσι. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλοι είναι καλά στην υγεία τους και προσωρινά φιλοξενούνται στην Παιδόπολη Νεάπολης μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της ταυτοποίησης για να μετακινηθούν τις πρώτες ημέρες του νέου έτους σε δομή φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Εκτιμάται ότι το σκάφος το οποίο τους μετέφερε τους αποβίβασε στη διάρκεια της νύχτας στον κόλπο του Αγίου Αντωνίου, προερχόμενο πιθανότατα από την Τουρκία. Από το σημείο εκείνο η ομάδα των 33 ατόμων περιφερόταν στην περιοχή έως ότου εντοπίστηκε.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τις 27 Δεκεμβρίου μέχρι και σήμερα καθημερινά εντοπίζονται στην Κρήτη ομάδες μεταναστών. Το φαινόμενο το τελευταίο τρίμηνο βρίσκεται σε έξαρση καθώς εκτιμάται ότι οι καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν τις διελεύσεις των διακινητών.

Πηγή: cretalive.gr



