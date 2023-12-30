Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με θύμα έναν ηλικιωμένο άνδρα σημειώθηκε στην περιοχή Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, σε τμήμα της παλαιάς Εθνικής Οδού.

Άγνωστο πώς, δυο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το όχημα με οδηγό τον άτυχο άνδρα, να καταλήγει στις προστατευτικές μπάρες.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ήταν όμως ήδη αργά για το θύμα. Στο νοσοκομείο, ευτυχώς όχι με σοβαρά τραύματα οδηγήθηκε κσι η οδηγος του δεύτερου οχήματος.

Τις συνθήκες πρόκλησης του τροχαίου διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

