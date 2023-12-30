Τα «δυστυχήματα και ατυχήματα» του 2023 μέσα από τη ματιά των φωτορεπόρτερ του ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όλα τα σημαντικά γεγονότα της χώρας μας για το 2023 αλλά και τα σημαντικότερα που έγιναν σε ολόκληρο τον κόσμο, παρουσιάζει ο Τομέας Φωτορεπορτάζ και Βίντεο του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, όπως τα κατέγραψαν οι φωτορεπόρτερ του ΑΠΕ-ΜΠΕ αλλά και του EPA για την ελληνική και διεθνή επικαιρότητα, αντίστοιχα, για το 2023.
Δέκα σύντομα βίντεο με τις φωτογραφίες της χρονιάς, ανά κατηγορία: «Πολιτική και κοινωνία», «Δυστυχήματα και ατυχήματα», «Πόλεμοι», «Κλιματική κρίση και φυσικές καταστροφές», «Οικονομία», «Αθλητισμός», «Πολιτισμός», «Φύση», «Προσωπικότητες που έφυγαν το 2023» και οι «Στιγμές».
Δείτε τι έγινε στην κατηγορία «Δυστυχήματα και ατυχήματα»
