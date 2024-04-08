ΥΠΑ: Κανονικά οι πτήσεις την Τρίτη 9 Απριλίου

Κανονικά θα εκτελεστούν, αύριο Τρίτη 9 Απριλίου, οι πτήσεις μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία έκρινε παράνομη την 4ωρη στάση εργασίας που είχε εξαγγείλει η ΕΕΕΚΕ (Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας) από τις 08:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι.
Η ΥΠΑ τονίζει ότι προτεραιότητά της είναι η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού παράλληλα με την υποστήριξη του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, κάτι στο οποίο θα πρέπει να συνεισφέρουν με σύνεση και υπευθυνότητα όλοι οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.