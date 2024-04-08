Λογαριασμός
ΥΠΑ: Κανονικά οι πτήσεις την Τρίτη 9 Απριλίου

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε παράνομη την 4ωρη στάση εργασίας

Κανονικά θα εκτελεστούν, αύριο Τρίτη 9 Απριλίου, οι πτήσεις μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία έκρινε παράνομη την 4ωρη στάση εργασίας που είχε εξαγγείλει η ΕΕΕΚΕ (Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας) από τις 08:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι.

Η ΥΠΑ τονίζει ότι προτεραιότητά της είναι η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού παράλληλα με την υποστήριξη του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, κάτι στο οποίο θα πρέπει να συνεισφέρουν με σύνεση και υπευθυνότητα όλοι οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας 

