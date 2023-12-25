Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 17χρονη μαθήτρια από την Αθήνα, η οποία στη διάρκεια της πενθήμερης εκδρομής του σχολείου της και μετά από κατανάλωση, πιθανότατα, μερίδας βουτύρου, υπέστη αλλεργικό σοκ και ανακοπή.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΜΕΘ του νοσοκομείου Ανέστη Κιούλπαλη στο κορίτσι μετά από 15 μέρες, άρχισαν να διακόπτουν τα κατασταλτικά φάρμακα, προκειμένου να δουν τη νευρολογική του κατάσταση.

«Στο κορίτσι αρχίσαμε να διακόπτουμε τα κατασταλτικά φάρμακα, διότι οι ενδοκράνιες πιέσεις έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα που είναι μέσα στο φυσιολογικό πλαίσιο. Σταματάμε σιγά-σιγά την καταστολή, για να ελέγξουμε τη νευρολογική κατάσταση του παιδιού» τόνισε ο κ. Κιούλπαλης, που επισήμανε ότι αυτό θα επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, που θα είναι μηδενική η κατασταλτική δράση των φαρμάκων.

«Υπολογίζουμε ότι για να πέσουν στο μηδέν τα επίπεδα των φαρμάκων, θα χρειαστούν κάποιες ημέρες» επισήμανε ο διευθυντής της ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, ο οποίος συμπλήρωσε ότι αμέσως μετά «θα προχωρήσουμε στα τεστ εγκεφαλικής βιωσιμότητας, δηλαδή να εντοπίσουμε αν υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος ή υπάρχει ζωή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

