Αγρια συμπλοκή έλαβε χώρα τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Trikalanews.gr, σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί στο κέντρο των Τρικάλων, παρέα νεαρών ξεκίνησε μεγάλη φασαρία που κατέληξε σε συμπλοκή, με αποτέλεσμα να βγούνε μαχαίρια και ένας από αυτούς να καταλήξει στο Νοσοκομείο.

Η υπόθεση διερευνάτε από την Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων.

Φωτ. αρχείου

