Τρίκαλα: Μαχαιρώματα σε νυχτερινό μαγαζί - Ενας τραυματίας στο νοσοκομείο

Αγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στο κέντρο της πόλης  

εκαβ αστυνομια

Αγρια συμπλοκή έλαβε χώρα τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Trikalanews.gr, σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί στο κέντρο των Τρικάλων, παρέα νεαρών ξεκίνησε μεγάλη φασαρία που κατέληξε σε συμπλοκή, με αποτέλεσμα να βγούνε μαχαίρια και ένας από αυτούς να καταλήξει στο Νοσοκομείο.

Η υπόθεση διερευνάτε από την Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: trikalanews.gr

TAGS: Τρίκαλα Χριστούγεννα
