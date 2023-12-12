Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου η 17χρονη μαθήτρια από την Αττική η οποία υπέστη το πρωί της Κυριακής ανακοπή ύστερα από αλλεργικό σοκ.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή της ΜΕΘ του νοσηλευτικού ιδρύματος κ. Ανέστη Κιούλπαλη το αλλεργικό σοκ που υπέστη η ανήλικη μετά από την κατανάλωση γαλακτοκομικού προϊόντος ήταν βαρύτατο. Το κορίτσι, μολονότι χορήγησε στον εαυτό της ένεση αδρεναλίνης που είχε μαζί της έπαθε καρδιακή ανακοπή.

Οι γιατροί πάλεψαν στην ανάνηψη για να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο προκλήθηκε βλάβη στον εγκέφαλο της κοπέλας καθώς στην ουσία είχε διακοπεί η λειτουργία του για περισσότερο από 5 λεπτά.

Συνέπεια της κατάστασης αυτής η 17χρονη μαθήτρια να υποστεί ανοξαιμία και όπως διευκρίνισε ο κ. Κιούλπαλης αυτό που προέχει τώρα είναι να υποχωρήσει το οίδημα στον εγκέφαλο της κοπέλας.

Μεταξύ άλλων ο Διευθυντής της ΜΕΘ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου δήλωσε:

«Το παιδί είναι διασωληνωμένο και σε μια κατάσταση που είναι σταθεροποιημένη όσον αφορά τις ζωτικές λειτουργίες. Ο εγκέφαλος όμως έχει σημεία, και κλινικά και από την απεικόνιση, ότι έχει υποστεί βλάβες σοβαρές από την ανοξαιμία μετά την ανακοπή».

