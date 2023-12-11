Mία 28χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, το απόγευμα της Κυριακής, η οποία υπέστη εγκαύματα από πυρκαγιά που ξέσπασε, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στο σπίτι που διέμενε στην περιοχή Ρουσοσπίτι.

Στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα με 8 άνδρες της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνου, που προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η 28χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο.

Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς, διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

