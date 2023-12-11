Mία 28χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, το απόγευμα της Κυριακής, η οποία υπέστη εγκαύματα από πυρκαγιά που ξέσπασε, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στο σπίτι που διέμενε στην περιοχή Ρουσοσπίτι.
Στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα με 8 άνδρες της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνου, που προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Η 28χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο.
Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς, διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Πηγή: kriti24.gr
- Σκότωσε μητέρα 4 παιδιών επειδή του είπε να χωρίσουν – Συνεχίζεται η δίκη για τη γυναικοκτονία που σόκαρε την Κρήτη
- Θρίλερ με τον εντοπισμό μεταναστών στον Αγιόκαμπο- Νεκρός 59χρονος Ιρανός από βαριά χτυπήματα
- Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στον ιδιοκτήτη των σκυλιών- Φιλικά και εκπαιδευμένα, υποστήριξε ο ίδιος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.