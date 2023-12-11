Συνεχίζεται για μία ακόμη μέρα, η δίκη για τη φρικτή δολοφονία το καλοκαίρι του 2022, της 56χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, στο Άνω Μαλάκι Ρεθύμνου, από τα χέρια του 61χρονου συζύγου της.

Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου κατέθεσαν τα αδέλφια του κατηγορούμενου και ο μικρότερος γιος του.

Η δίκη διεξάγεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων.

Ο 61χρονος κτηνοτρόφος και σύζυγος της 56χρονης, που κάθεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου, της κατάφερε 14 πλήγματα με μαχαίρι στο λαιμό, όταν του είπε ότι θέλει να χωρίσουν.

Ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του υποστήριξε, ότι η σύζυγός του είχε φύγει από το σπίτι τους τρεις φορές αλλά πάντα επέστρεφε. Σε ότι αφορά το μοιραίο πρωινό της 31ης Ιουλίου, υποστήριξε, ότι η σύζυγός του είχε επιθετική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να «θολώσει το μυαλό» του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.