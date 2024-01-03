Λιποθύμησε από τα πολλά χτυπήματα που δέχτηκε στο πρόσωπο και στο σώμα και όταν συνήλθε είδε τον ανήλικο γιο της να προσπαθεί να πνίξει την ανήλικη κόρη της και αδερφή του δράστη.

Έτσι περιέγραψε σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, την επίθεση που δέχτηκε από τον 16χρονο γιο της μια 35χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία, η οποία προσέφυγε στην αστυνομία, ζητώντας την προστασία εκείνης και της κόρης της.

Το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο στο σπίτι όπου μένει η 35χρονη, ο 16χρονος γιος της η 15χρονη κόρη της, αλλά και ο πατριός του 16χρονου και πατέρας της ανήλικης αδερφής του. Ο τελευταίος μάλιστα έλειπε από το σπίτι όταν εξελισσόταν το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη είπε ότι και στο παρελθόν ο γιος της είχε επιδείξει βίαιη συμπεριφορά και μάλιστα έκανε λόγο και για θέματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει. Χθες που έγινε το περιστατικό στάθηκε σωτήρια ή παρέμβαση ενός γείτονα, ο οποίος μπήκε στο σπίτι της οικογένειας και κατάφερε να προστατεύσει τις δύο γυναίκες μέχρι που έφτασε η αστυνομία.

