Από τις 8 Ιανουαρίου έως και 29 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά οι χειμερινές εκπτώσεις, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, τα καταστήματα – μέλη θα είναι ανοικτά σε όλη την επικράτεια και τις Κυριακές 14 και 21 Ιανουαρίου με ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 20:00.

Κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων, τονίζεται στην ανακοίνωση, οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις θα προσφέρουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε πολύ χαμηλές τιμές, με άψογη εξυπηρέτηση και σεβασμό στο καταναλωτικό κοινό.

Τι πρέπει να προσέχετε στις αγορές σας

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος ανέφερε πρόσφατα τους 5 κανόνες που πρέπει να διασφαλίσουν οι καταναλωτές για να μην πέσουν θύματα «προσφορών»:

Να κάνουν έρευνα αγοράς και να ελέγχουν όχι μόνο την τιμή (αρχική και νέα) αλλά και την ποιότητα των προϊόντων. Επίσης να αναζητούν στο διαδίκτυο την τιμή του προϊόντος που πρόκειται να επιλέξουν βάσει κωδικού ή αριθμού μοντέλου, ώστε να είναι βέβαιοι ότι η τιμή που έχουν εντοπίσει είναι η πιο συμφέρουσα. Να οριοθετήσουν τις ανάγκες τους και να προγραμματίσουν με λίστα τις αγορές που πρόκειται να κάνουν, οι οποίες θα συμβαδίζουν με τον προσωπικό ή οικογενειακό τους προϋπολογισμό αποφεύγοντας αλόγιστες δαπάνες Να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής τους όταν αγοράζουν προϊόντα με δόσεις. Ιδίως για αγορές με πιστωτική κάρτα, να είναι πάντα ενημερωμένοι για τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης αγοράς. Ιδίως να ερευνούν αν και κατά πόσο επιβάλλονται τόκοι στην αγορά αυτή, αφού, στην περίπτωση αυτή, το κόστος αγοράς αυξάνει ραγδαία. Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης). Προσοχή! Στις προσφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, γι’ αυτό εάν μετανιώσετε, δεν έχετε τη δυνατότητα αλλαγής Να ζητάνε πάντα την απόδειξη για τα προϊόντα που έχουν αγοράσει. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό και θελήσουν να το επιστρέψουν ή να το αλλάξουν, η επίδειξη της απόδειξης είναι απαραίτητη.

