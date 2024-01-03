Λογαριασμός
Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 34χρονη που έκρυβε μετανάστες σε «άτυπο ξενώνα»

Η 34χρονη συνελήφθη έπειτα από καταγγελία που έγινε στο Α.Τ της περιοχής από έναν παράτυπο μετανάστη ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από το διαμέρισμα

Άγιος Παντελεήμονας

Συνελήφθη μία 34χρονη από τον Άγιο Παντελεήμονα η οποία φιλοξενούσε έναντι αμοιβής μετανάστες σε άτυπο ξενώνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου στον ΣΚΑΪ η 34χρονη πουλούσε τις θέσεις ύπνου για 25 ευρώ.

Τους κρατούσε σε ιδιότυπο καθεστώς, οι μετανάστες δεν έφευγαν από το διαμέρισμα αν δεν πλήρωναν τα χρέη τους.

Η 34χρονη συνελήφθη έπειτα από καταγγελία που έγινε στο Α.Τ της περιοχής από έναν παράτυπο μετανάστη ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από το διαμέρισμα.

