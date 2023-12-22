Για κάποιους ανθρώπους ο χριστουγεννιάτικος στολισμός δεν είναι μια απλή υπόθεση, αλλά αφιερώνουν χρόνο στην προετοιμασία και κλέβουν τις εντυπώσεις με το αποτέλεσμα.

Έτσι και για τον 12χρονο Νικηφόρο Σταύρου – Καντεράκη, ο οποίος για ακόμη μία χρονιά επιμελήθηκε μόνος του τον στολισμό – υπερπαραγωγή στο σπίτι του, που βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στα Χανιά και τραβάει την προσοχή όποιου τύχει να το αντικρίσει.

Έχει δεκάδες δέντρα, Άγιους Βασίληδες και χιλιάδες λαμπάκια και αποτελεί ένα από τα πιο στολισμένα σπίτια στην Κρήτη, αν όχι και το πιο στολισμένο.

«Μου πήρε δύο εβδομάδες να το στολίσω και συμπληρώνω όλο και περισσότερα κάθε μέρα. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα Χριστούγεννα και κάθε χρόνο περιμένω να έρθουν» ανέφερε στο Creta24, ο Νικηφόρος.

Κατασκευάζει φάτνες, στεφάνια, μπάλες και επισκευάζει μέχρι και… τα καμένα λαμπάκια!

Ο 12χρονος Νικηφόρος δεν στολίζει μονάχα τα Χριστούγεννα, αλλά διακοσμεί μοναδικά το σπίτι του και το Πάσχα, το Καλοκαίρι αλλά και την περίοδο του Halloween.

Ασχολείται με τις κατασκευές από πολύ μικρός και όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει διακοσμητής ή να ανοίξει ένα κατάστημα με διακοσμητικά είδη, για όλες τις γιορτές και τις εποχές. Ο Νικηφόρος βέβαια, φαίνεται πως παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει κάνει ήδη τα πρώτα βήματα της καριέρας του, καθώς έχει στολίσει δύο μαγαζιά στα Χανιά!

«Ο Νικηφόρος είναι ένα χαρισματικό παιδί, ταλαντούχο με δημιουργικό μυαλό. Από 2 ετών ξεκίνησε να διακοσμεί και να κάνει χειροποίητες δημιουργίες. Είμαι πολύ υπερήφανη για αυτόν. Κάθε χρόνο θέλει όλο και περισσότερα λαμπάκια. Στον ελεύθερο χρόνο του κάνει μόνο κατασκευές και χειροποίητες δημιουργίες» ανέφερε η μητέρα του Νικηφόρου, Αθηνά Σταύρου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.