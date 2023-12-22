«Ποιο πρότυπο γονεϊκό θα έχει το παιδί που θα μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον ομόφυλο ως προς τη συμπεριφορά του και στη θέση του στην κοινωνία;», αναρωτήθηκε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας σχετικά με τον γάμο στα ομόφυλα ζευγάρια και την τεκνοθεσία.

«Δεν είναι μία φυσιολογική ανάπτυξη και εξέλιξη αυτού του παιδιού», δήλωσε το πρωί της Παρασκεύης στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή 'ΣΗΜΕΡΑ'.

«Τα ετερόφυλα ζευγάρια για να υιοθετήσουν παιδί περνούν από ψυχολογική εξέταση, αυτό δε σημαίνει κάτι; Δεν βλέπουν ότι επιστημονικά δεν μπορεί να γίνει υιοθεσία μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών; αφήνω τον κοινωνικό αντίκτυπο στην άκρη...», συμπλήρωσε.

«Ξεκινάμε λανθασμένα να νομοθετούμε κάτι για να δείξουμε τι; Ότι είμαστε προοδευτικοί; Δε μπορεί ενα δικαιωμα του καθενος να λειτουργεί εις βάρος της ζωής του άλλου», πρόσθεσε.

Σχετικά με την συμβίωση ο ίδιος ξεκαθάρισε: «Η συμβίωση είναι δικό τους θέμα, η εκκλησία δεν εμπλέκεται σε αυτό»

«Δεν απορρίπτουμε κανέναν, όποιος θέλει έρχεται στην εκκλησία, αλλά αυτό δεν αποτελεί δέσμευση για την εκκλησία να μην πει τη γνώμη της», είπε

«Ο κ. Γεωργιάδης εξασφαλίζει το δικό του δικαίωμα να νομοθετεί και καλά κάνει και η εκκλησία εμπεδώνει το δικό της δικαίωμα να πει ποια είναι η διδασκαλία της»

«Είναι δεδομένο ότι το παιδί θα αναπτυχθεί σε ένα ψυχολογικά νοσηρό περιβάλλον και αυτό είναι το πρόβλημά μας», δήλωσε και πρόσθεσε «το παιδί μπαίνει σε μία σχέση δύο ατόμων η οποία δεν είναι φυσιολογική για την εκκλησία»

Τέλος σχετικά με το ζήτημα των παρένθετων μητέρων είπε: «Οι γυναικείες οργανώσεις δεν έχουν μιλήσει για αυτό το θέμα, γιατί; πώς αντιλαμβάνονται τον ρόλο του; τι λένε για τις παρένθετες μητέρες; Οι γυναίκες θα γίνουν μηχανισμός τεκνοποίησης; Ας μας δώσουν μια απάντηση»

Πηγή: skai.gr

