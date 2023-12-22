Σήμερα Παρασκευή αναμένεται ν’ απολογηθούν οι δύο Ρομά 17 και 20 ετών που συνελήφθησαν για εμπλοκή στην καταδίωξη στην Αθηνών-Κορίνθου τα ξημερώματα της Δευτέρας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του πατρινού αστυνομικού της Ομάδας ΔΙΑΣ Δυτικής Αττικής, Χρήστου Κουρουνιώτη, και τον σοβαρό τραυματισμό του συνεπιβάτη του.

Μεταξύ των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν είναι η σύσταση εγκληματικής ομάδας που διέπραττε κλοπές οχημάτων. Για την ίδια υπόθεση έχει σχηματισθεί δικογραφία για τους δύο συνεργούς τους που διέφυγαν της σύλληψης.

Ο 20χρονος είναι ο οδηγός του κλεμμένου οχήματος που πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς και συνελήφθη επί τόπου, μετά το τραγικό συμβάν. Ο 17χρονος -ξάδελφός του– εντοπίστηκε μια ημέρα μετά από αστυνομικούς, προβάλλοντας αντίσταση κατά τη σύλληψη του. Ο ανήλικος έχει απασχολήσει τις Αρχές, καθώς φέρεται πως συμμετείχε στην καταδίωξη του Περάματος το 2022, με θύμα ομόφυλό του από πυρά αστυνομικού.

Πηγή: skai.gr

