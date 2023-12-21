Τι κοινό έχουν μία…επαγγελματίας γοργόνα και ένας ερευνητής του ΕΛΚΕΘΕ; Βουτούν στις δεξαμενές του Ενυδρείου Κρήτης για να μας προσφέρουν μαγικά και υποβρύχια Χριστούγεννα!

Το Cretalive βρέθηκε στα άδυτα του CRETΑquarium και μίλησε με τον διευθυντή του, Δρ. Γιάννη Παπαδάκη, τον Δρ. Παναγιώτη Γρηγορίου, ο οποίος ντύνεται Άγιος Βασίλης για τις ανάγκες των εκδηλώσεων, και την κ. Μαρίνα Κουκουριτάκη, η οποία κατάφερε να κάνει το παιδικό της όνειρο πράξη και να γίνει γοργόνα!

Το θέαμα που προσφέρεται και φέτος στους επισκέπτες είναι φαντασμαγορικό και μία επίσκεψη στο Ενυδρείο Κρήτης τη διάρκεια των γιορτών κρίνεται απαραίτητη.

Όσο για τη χελώνα… Είναι εκείνο το πλάσμα που τους κάνει την υποβρύχια ζωή λίγο πιο δύσκολη!

Το Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα του Ενυδρείου ξεκινάει στις 23 Δεκεμβρίου και την ημέρα των Θεοφανίων ολοκληρώνεται ο κύκλος των εκδηλώσεων με τον καθιερωμένο πλέον, Αγιασμό των Υδάτων.

