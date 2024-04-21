Επτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, από τον θάνατο του κωμικού ηθοποιού Στάθη Ψάλτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Απριλίου του 2017, μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Η στενή φίλη, συνεργάτης, αλλά και πρώην σύντροφός του αείμνηστου ηθοποιού, Καίτη Φίνου, έκανε μια ανάρτηση στα social media στη μνήμη του.

Συγκεκριμένα, η Καίτη Φίνου ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντας την με τη λεζάντα: «Σταθάκο μου… 21 Απριλίου 2017. Πέρασαν επτά χρόνια και ΥΠΑΡΧΕΙΣ…».

Πηγή: skai.gr

