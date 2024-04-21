Κοριτσάκι ενός έτους μεταφέρθηκε χθες το βράδυ νεκρό στο νοσοκομείο της Κω, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι γονείς – που σύμφωνα με πληροφορίες είναι Ρομά - κάλεσαν το ΕΚΑΒ γύρω στις 8 το βράδυ, φωνάζοντας «το παιδί, το παιδί». Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αστυνομικοί που βρέθηκαν στα επείγοντα του νοσοκομείου προσήγαγαν τους δύο γονείς καθώς στη σορό του νεκρού μωρού τους, εντοπίστηκαν μώλωπες και εκδορές.

Οι γονείς βρίσκονται υπό κράτηση από χθες στο αστυνομικό τμήμα του νησιού καθώς διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.