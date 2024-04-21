Λογαριασμός
Θρίλερ με νεκρό μωρό 1 έτους στην Κω – Υπό κράτηση οι γονείς 

Αστυνομικοί προσήγαγαν τους δύο γονείς καθώς  στη σορό του νεκρού μωρού τους εντοπίστηκαν μώλωπες και εκδορές

moro

Κοριτσάκι ενός έτους μεταφέρθηκε χθες το βράδυ νεκρό στο νοσοκομείο της Κω, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 

Οι γονείς – που σύμφωνα με πληροφορίες είναι Ρομά - κάλεσαν το ΕΚΑΒ γύρω στις 8 το βράδυ, φωνάζοντας «το παιδί, το παιδί». Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αστυνομικοί που βρέθηκαν στα επείγοντα του νοσοκομείου προσήγαγαν τους δύο γονείς καθώς  στη σορό του νεκρού μωρού τους, εντοπίστηκαν μώλωπες και εκδορές. 

Οι γονείς βρίσκονται υπό κράτηση από χθες στο αστυνομικό τμήμα του νησιού καθώς διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. 

Πηγή: skai.gr

