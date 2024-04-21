Kataggelies@skai: Χωρίς πιστοποίηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολεία του Χολαργού

Χωρίς πιστοποίηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων είναι νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια στον Δήμο Χολαργού, όπως κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, η πρόεδρος της ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Παπάγου - Χολαργού Ρουμπίνη Χρονοπούλου.

Όπως είπε η κα Χρονοπούλου, «τον τελευταίο καιρό αναδείχθηκαν όλες οι κακοτεχνίες και τα προβλήματα που υπάρχουν στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ως Ένωση Γονέων έχουμε ζητήσει τα πιστοποιητικά ασφάλειας, όχι μόνο για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Για την πυρασφάλεια, την στατικότητα, την αντισεισμική θωράκιση.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Η απάντηση που λάβαμε μετά από όσες ενέργειες κάναμε για τη δημοσιοποίηση των προβλημάτων, ο Δήμος μπήκε στη διαδικασία να δρομολογήσει την έκδοση πιστοποιητικών», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με επικοινωνία που είχε ο ΣΚΑΪ με τον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού, γίνονται οι διαδικασίες για την έκδοση των πιστοποιητικών και πως μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά για πέντε σχολεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.