Δίκη για τη 12χρονη στον Κολωνό: Στο Εφετείο από σήμερα η δίκη για το κύκλωμα μαστροπείας και σεξουαλικής κακοποίησης

Στην αίθουσα που έχει παραχωρηθεί στο ισόγειο του Εφετείο θα διεξαχθεί από σήμερα η μεγάλη δίκη των 26 υπόπτων για το κύκλωμα μαστροπείας και σεξουαλικής κακοποίησης της 13χρονης στον Κολωνό.

Η δίκη για τον βιασμό της 12χρονης στον Κολωνό, που συγκλόνισε το πανελλήνιο θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, με απόφαση που έλαβε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Το δικαστήριο συγκροτήθηκε σε Σώμα με την κλήρωση των τεσσάρων ενόρκων που θα πλαισιώσουν τους τρεις τακτικούς δικαστές. Αμέσως μετά, υπεβλήθη από την υποστήριξη της κατηγορίας που εκπροσωπεί την 12χρονη αίτημα για διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών, στο οποίο συναίνεσαν όλοι οι παράγοντες της δίκης.

Έτσι το δικαστήριο το έκανε δεκτό, ορίζοντας ότι η διαδικασία θα διεξαχθεί χωρίς δημοσιότητα. Συνολικά 26 κατηγορούμενοι κάθονται στο εδώλιο.

