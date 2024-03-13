Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 69χρονος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 38χρονης με νοητικά προβλήματα

Ποινή κάθειρξης 10 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 69χρονο που καταδικάστηκε επειδή ενήργησε γενετήσιες πράξεις σε βάρος 38χρονης με νοητικά προβλήματα.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, κατ' εξακολούθηση, χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικό, ενώ μετά την ετυμηγορία επέστρεψε στις φυλακές.

Η υπόθεση διαδραματίστηκε σε περιοχή του δήμου Ωραιοκάστρου κι άρχισε να ερευνάται πέρσι τον Φεβρουάριο, ύστερα από καταγγελία που έκανε η μητέρα της 38χρονης. Τα όσα κατήγγειλε επιβεβαίωσε και η κόρη της, εξεταζόμενη παρουσία ψυχολόγου.

Στην απολογία του, ο 69χρονος χαρακτήρισε ψευδή την καταγγελία, την οποία απέδωσε στις προβληματικές σχέσεις που -όπως ανέφερε- έχει με κατοίκους της περιοχής. Ισχυρίστηκε, δε, πως απώτερος στόχος είναι να τον πλήξουν προσωπικά.

