Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης που του επιβλήθηκε και πρωτόδικα επέβαλε το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης στον 59χρονο πατέρα, ο οποίος ανήμερα Χριστουγέννων το 2020 κατηγορείται ότι, μαζί με τον 27χρονο σήμερα γιο του, τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τον άλλο του γιο, 26 ετών.

Στον αδελφό του θύματος, που επίσης πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε ισόβια, επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 12 ετών, για απλή συνέργεια.

Το αιματηρό περιστατικό είχε σημειωθεί την ημέρα των Χριστουγέννων στην περιοχή Θέρισος του Ηρακλείου, με τον πατέρα να δηλώνει εξαρχής ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Όπως ανέφερε ο συνήγορός του πάντως, σήμερα κατά την απολογία του, ο 59χρονος υποστήριξε ότι ο ίδιος με μαχαίρι τραυμάτισε θανάσιμα τον 26χρονο γιο του, ενώ για τον γιο του που κατηγορούνταν επίσης για την ανθρωποκτονία του αδελφού του, ανέφερε ότι δεν είχε συμμετοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

