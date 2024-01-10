Το «κατηγορώ» της Δικαιοσύνης για τη φρικώδη υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό ανέγνωσε η εισαγγελέας του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου στη δίκη των 26 κατηγορουμένων για την άγρια σεξουαλική βία και εκμετάλλευση σε βάρος της ανήλικης.

Με την έναρξη της σημερινής διαδικασίας, που διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, η εισαγγελική λειτουργός ανέγνωσε το πολλών σελίδων κατηγορητήριο.

Αμέσως μετά κατά τις δηλώσεις που κλήθηκαν να κάνουν επί της κατηγορίας, όλοι τους, σύμφωνα με πληροφορίες, τοποθετήθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο που είχαν τοποθετηθεί και στις απολογίες τους.

Και η μητέρα της ανήλικης φέρεται να δήλωσε αθώα από τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δικαστήριο ετέθη από συνηγόρους υπεράσπισης αίτημα προκειμένου να υποβληθούν συμπληρωματικές ερωτήσεις στο κοριτσάκι.

Εφόσον γίνει δεκτό το αίτημα από το δικαστήριο, η εξέταση δεν θα γίνει διά ζώσης, αλλά οι ερωτήσεις θα διατυπωθούν γραπτώς και θα απαντηθούν από το παιδί παρουσία ψυχολόγου.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την κατάθεση της θείας του θύματος, η οποία έχει δηλώσει πως ήταν αυτή που αντιλήφθηκε ότι «κάτι συνέβαινε» με την ανιψιά της. Η παρέμβαση της θείας ήταν καθοριστική για να αποκαλυφθεί το μαρτύριο που υφίστατο το κορίτσι επί σειρά μηνών.

