Tην απαλλαγή του 55χρονου Ηλία Μίχου για βιασμό και μαστροπεία για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας που αγορεύει στη δίκη που γίνεται κεκλεισμένων των θυρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εισαγγελικός λειτουργός πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος ο Ηλίας Μίχος για σειρά άλλων αδικημάτων που σχετίζονται με την σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική έκδοση της ανήλικης.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας η αγόρευση του οποίου συνεχίζεται πρότεινε να απαλλαγεί ο βασικός κατηγορούμενος από τις κατηγορίες για:

βιασμό,

μαστροπεία σε οίκους ανοχής, και

μαστροπεία μέσω εξαναγκασμού με αποκόμιση πορνικών εσόδων.

Αντίθετα, ζητήθηκε η καταδίκη του για:

διακεκριμένη κατάχρηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε 14 έτη από πρόσωπο είχε την εμπιστοσύνη της ανήλικης,

οπλοκατοχή (είχε για δύο όπλα),

κατοχή πορνογραφικού υλικού με ανήλικο χωρίς να έχει συμπληρώσει τα 12 έτη,αλλά χωρίς εξαναγκασμό και κερδοσκοπία, και

διευκόλυνση της ανήλικης να εκδίδεται.

Λόγω της διεξαγωγής κεκλεισμένων των θυρών της δίκης δεν έγινε ακόμα γνωστό που θεμελίωσε ο εισαγγελέας τη πρόταση του περί απαλλαγής και πού περί ενοχής του βασικού κατηγορουμένου.

Ωστόσο η πρόταση περί απαλλαγής για τον βιασμό της ανήλικης προκαλεί αίσθηση καθώς το κορίτσι ήταν μόλις 12ετών.

Ζήτησε την ενοχής της μητέρας

Υπέρ της ενοχής της μητέρας της 12χρονης στον Κολωνό τάχθηκε στην αγόρευση η εισαγγελέας της έδρας.

Eιδικότερα σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση η μητέρα της ανήλικης πρέπει να κριθεί ένοχη για διακεκριμένη περίπτωση πορνογραφίας, καθώς φέρεται να έχει διανείμει υλικό της ανήλικης σε συγκατηγορούμενους της και της διακεκριμένης περίπτωσης μαστροπείας, με την επιβαρυντική περίσταση ότι η ίδια είναι πρόσωπο που έχει την επιμέλεια και την φροντίδα της ανήλικης.

Κατά τις πληροφορίες, η εισαγγελέας επισήμανε πως το αδίκημα της μαστροπείας, φέρει τη μορφή εξώθησης και διευκόλυνσης μέσω αφόρητων πιέσεων, συναισθηματικού εκβιασμού και προτροπών προς την ανήλικη κόρη της να εκδίδεται για να της φέρνει λεφτά αλλά και μέσω πληροφοριακών συστημάτων με τη μορφή αφόρητων πιέσεων και προτροπών να παράγει η ανήλικη βίντεο και φωτογραφίες ώστε να της φέρνει χρήματα.

Επιπλέον, η εισαγγελέας ζήτησε να κριθεί ένοχη η μητέρα της ανήλικης για εκβίαση σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος της πρώην συζύγου του Ηλία Μίχου.

Η αγόρευση του εισαγγελέα συνεχίζεται και για τους υπόλοιπους 25 κατηγορούμενους οι οποίοι είχαν μετάσχει στη σεξουαλική κακοποίηση της 12χρονης

