Συγχαρητήρια του ΚΚΕ στην Ευαγγελία Πλατανιώτη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου

«Θερμά συγχαρητήρια στην Ευαγγελία Πλατανιώτη, για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Ντόχα του Κατάρ. Η Ελληνίδα αθλήτρια με την πρωτιά στο τεχνικό σόλο σημείωσε την μεγαλύτερη επιτυχία για την καλλιτεχνική κολύμβηση στη χώρα μας. Καλή δύναμη με πολλές επιτυχίες για την συνέχεια» αναφέρει σε μήνυμά του το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΚΕ του ΚΚΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

