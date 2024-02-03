ΑΠΘ: Προκαταρτική ποινική έρευνα για τους καθηγητές που αρνούνται τις διαδικτυακές εξετάσεις

Ραγδαίες εξελίξεις έχει προκαλέσει η απόφαση των καθηγητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να αρνηθούν τη συμμετοχή τους στη διενέργεια εξετάσεων εξ’ αποστάσεως.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι με την εν λόγω μέθοδο εξέτασης δε διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Παράλληλα, είναι ορατός ο κίνδυνος να χαθεί η εξεταστική του Φεβρουαρίου, λόγω των καταλήψεων, ενώ έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από το υπουργείο Παιδείας για διεξαγωγή εξετάσεων εξ αποστάσεως.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης ξεκίνησε προκαταρκτική ποινική έρευνα για τη διερεύνηση τέλεσης τυχόν αξιόποινων πράξεων, οι οποίες απορρέουν από την άρνηση των καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να συμμετάσχουν στη διενέργεια εξετάσεων εξ αποστάσεως. Για παράδειγμα αν εκ του νόμου απορρέει υποχρέωση να συμμορφωθούν με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, η οποία προκρίνει ως λύση έκτακτης ανάγκης την εξ αποστάσεως εξέταση.

Αφορμή για την εισαγγελική παρέμβαση, στάθηκε η απόφαση των Καθηγητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, σύμφωνα με την οποία δεν διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Η απόφαση του Τμήματος

H Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στη συνεδρία της με αριθμό 8α/1-2-2024 αποφάσισε:

Να μην διεξαχθούν εξ αποστάσεως εξετάσεις καθώς θεωρεί ότι δεν πληρείται η οριζόμενη εκ του νόμου 4597/2002 (Αρ. 65, π. 4, εδ. β) προϋπόθεση του αδιάβλητου της διαδικασίας της αξιολόγησης.

Να εξετάσει την κατ΄ εξαίρεση εφαρμογή κάθε πρόσφορου τρόπου διεξαγωγής εξετάσεων διπλωματικών εργασιών, διδακτορικών διατριβών, φοιτητών Erasmus και ολιγομελών ομάδων τελειόφοιτων.

Ιωάννης Θ. Ρέκανος, Καθηγητής



Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

