Ψηφιακά η εξεταστική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η απόφαση για την ψηφιακή πραγματοποίηση των εξετάσεων του εξαμήνου έχει γνωστοποιηθεί στα τμήματα και την Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εξ αποστάσεως θα πραγματοποιηθεί η εξεταστική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μετά από σχετική απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος στη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Η απόφαση για την ψηφιακή πραγματοποίηση των εξετάσεων του εξαμήνου έχει γνωστοποιηθεί στα τμήματα και την Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα.

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είχε δώσει το στίγμα των προθέσεών της από την προηγούμενη εβδομάδα όταν ανέφερε ότι «δύναται» να διεξαχθούν εξ αποστάσεως οι εξετάσεις σε όσα τμήματα τελούν υπό κατάληψη.

Το «δύναται» της προηγούμενης εβδομάδας μετατράπηκε σε απόφαση και έτσι το Πανεπιστήμιο ακολουθεί τη γενική οδηγία για διεξαγωγή των εξετάσεων ψηφιακά.

