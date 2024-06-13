Ο 32χρονος χορογράφος Τάσος Ξιαρχό, που τα τελευταία χρόνια έχει δει το όνομά του να παίζει πολύ στη δημοσιότητα και όχι πάντα θετικά μίλησε στο podcast της Δάφνης Καραβοκύρη, Sex Pocast και ήταν πιο αποκαλυπτικός από ποτέ.

«Πρώτη φορά έκανα σεξ στα 17 μου, αλλά πρώτη φορά νομίζω ότι έκανα στα 9 μου και πρώτη φορά μου κάνανε σεξ στα 6 μου. Ήταν ένας άνθρωπος 17 ετών. Όταν ένας μεγαλύτερος σου κάνει κάτι κι είσαι παιδί νομίζεις ότι είναι σωστό και πρέπει να γίνει. Σίγουρα όμως, μέσα μας ξέρουμε τι είναι κακό και δεν πρέπει να γίνει. Ένιωθα φόβο όποτε καταλάβαινα ότι αυτό δεν είναι σωστό» ξεκίνησε την συγκλονιστική περιγραφή του και συνέχισε:

«Ήμουν στη γειτονιά μου και έπαιζα και εκεί με προσέγγισε ένα παιδί, έφτιαξε ένα σπιτάκι, με έβαλε μέσα και έγινε ό,τι έγινε. Επειδή πέρναγα δύσκολα παιδικά χρόνια αυτό διαγράφτηκε από τη μνήμη μου. Στα 20 περίπου μου ήρθε ξανά στη μνήμη και θυμήθηκα όλο αυτό το πράγμα. Για κάποιο λόγο έπρεπε να το βιώσω αυτό το πράγμα. Στο σπίτι μου βίωνα πολύ χειρότερες καταστάσεις όποτε αυτό δεν μου φαινόταν κάτι».

Ενώ διευκρίνισε ότι τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια ήταν αμφισεξουαλικός: «Μου άρεσαν οι άντρες, αλλά έχω πάει και με γυναίκες. Από μικρός ένιωθα έλξη προς τον άντρα. Δεν υπήρχε κάπου να απευθυνθώ τότε για να μιλήσω για τη σεξουαλικότητά μου. Στα 9 μου είχα κάποιες επαφές με αλλά αγοράκια και τώρα αυτά τα αγόρια μπορεί να είναι παντρεμένοι με παιδιά. Θα τους πω καταπιεσμένους ανθρώπους».

Και συνεχίζοντας αναφέρθηκε στο τι πιστεύει ο ίδιος για τη γενιά του πατέρα του:

«Πιστεύω ότι η γενιά του πατέρα μου είχε παρά πολλούς ομοφυλόφιλους. Όταν αυτοί οι άνθρωποι εξαναγκάζονται να κάνουν οικογένεια και παιδία ή να έχουν ερωτική συνεύρεση με γυναίκα γιατί έτσι πρέπει, όταν περνούν τα χρόνια και δουν ότι τους λείπει αυτό που πραγματικά θέλουν, θα βγει από μέσα τους βία. Γι’ αυτό στην εποχή μας βλέπουμε πολλούς παντρεμένους να ξεφεύγουν μετά από κάποια στιγμή και να γίνονται όχι απλά γκέι αλλά παθιασμένοι γκέι. Μπορεί ο πατέρας μου να είναι ένας καταπιεσμένος ομοφυλόφιλος αλλά δεν το εύχομαι. Είναι κρίμα να μη ζεις αυτό που θες να ζήσεις»

Στη συνέχεια η συζήτηση επέστρεψε στη σεξουαλική του ζωή και τις προσωπικές του προτιμήσεις:

«Το σεξ μπήκε στη ζωή μου πολύ πρόσφατα, είμαι 32 ετών. Μέχρι τον κορωνοϊό, έκανα μια δύο φορές τον χρόνο κι αυτό κάτω από προγραμματισμό, όχι από έρωτα. Έκανα σεξ με τον χορό. Ήθελα αυτό κι είχα ξεχάσει τη ζωή του Τάσου. Το γνώρισα αρνητικά το σεξ. Το έκανα πολύ έντονα, πολύ απότομα. Ντρέπομαι για στιγμές. Τώρα θα αρχίσω να το απολαμβάνω» .

Ενώ αμέσως μετά ο Τάσος Ξιαρχό μίλησε ανοιχτά για τις εξαρτήσεις του, αλλά και πρώτη φορά για τη διάγνωσή του με HIV. «Για αρχή πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι οροθετικός. Οροθετικός είναι ο ιός του HIV, ο οποίος θέλει πολλά χρόνια για να ενεργοποιηθεί. Πριν από δύο χρόνια, τέτοιο μήνα είδα ένα όνειρο παράξενο και ξύπνησα κι είπα "έχω AIDS". Είχε πολλά αγκάθια, πολύ αίμα. Από μωρό βλέπω αυτό το όνειρο, μια γερασμένη γυναίκα να με δείχνει σαν να είμαι ετοιμοθάνατος. Μπορεί να είχα και τον φόβο μέσα μου, γιατί έκανα σεξ χωρίς προστασία, γιατί έκανα ναρκωτικά, είχα χαθεί», αποκάλυψε και στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Είναι τυφλό το σύστημα. Αν το πάθεις και δεν έχεις κάποιον να σου μιλήσει, μπορεί να μπλοκάρεις και να περάσουν μήνες για να πάρεις αγωγή και δεν πρέπει. Είναι ένα χάπι την ημέρα για όλη σου τη ζωή».

Κατά πόσο η διάγνωσή του λειτούργησε αρνητικά στη σεξουαλική του ζωή; Ο ίδιος λέει:

«Σε αυτόν τον χώρο των γκέι και του Grindr αν ο άλλος δεν θέλει να βάλει προφυλακτικό, θέλει να κάνει χωρίς και ξέρει ότι μπορεί να του προκύψει στη ζωή του, δεν μπορώ να ενημερώνω κάθε άνθρωπο για αυτό που έχω, ξέροντας ότι δεν κολλάει κιόλας. Μου έχει τύχει να θέλουν να κάνουμε σεξ, για να κολλήσουν και να πάρουν το επίδομα. Είναι περίπου 700 ευρώ, θα το πάρω φέτος. Ένιωθα τύψεις να πάρω χρήματα που ήταν για δική μου απροσεξία κι όχι από τον οργανισμό μου. Πλέον θα το πάρω γιατί ψυχολογικά έπεσα τόσο πολύ όταν το έμαθα που έχασα δουλειές κλπ. Ήταν βαρύ, βάναυσο για έναν άνθρωπο που το έβλεπε αυτό ως τότε με τις ταινίες»

Τέλος, ο Τάσος Ξιαρχό αναφέρθηκε στην απόπειρα αυτοκτονίας που είχε κάνει πριν μάθει για τη διάγνωσή του και εξήγησε: «Τότε που έκανα την απόπειρα ήταν παρά πολύ κακό για εκείνη την περίοδο αλλά ήταν και παρά πολύ καλό γιατί για εμένα ήρθε η λύτρωση. Παραδειγματίστηκα, έκανα ότι έκανα στον εαυτό μου, πήγα να γίνω καλά και εκεί έσκασε το AIDS και ξανά έπεσα. Μέσα σε ένα χρόνο είχα απόπειρα, cancel στο διαδίκτυο, AIDS και κατάφερα να είμαι ζωντανός».

