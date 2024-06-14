Τα ραντεβού είναι το τελευταίο πράγμα που έχει στο μυαλό της η Shakira αυτή τη στιγμή. Η 47χρονη καλλιτέχνιδα, η οποία θα ξεκινήσει παγκόσμια περιοδεία τον Νοέμβριο, ξεκαθαρίζει ότι δεν σκέφτεται να βρει ερωτικό σύντροφο σύντομα.

Η Σακίρα έδωσε συνέντευξη και φωτογραφήθηκε για το περιοδικό «Rolling Stone». Η άποψή της για την εύρεση νέου συντρόφου, όπως παραδέχτηκε, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τα παιδιά της, τα οποία μοιράζεται με τον πρώην σύντροφό της, Gerard Piqué.

Η τραγουδίστρια και ο πρώην ποδοσφαιριστής ήταν μαζί για 11 χρόνια πριν ανακοινώσουν τον χωρισμό τους τον Ιούνιο του 2022.

Μετά τον χωρισμό τους, κυκλοφόρησαν φήμες που υποστήριζαν ότι ο αθλητής την απάτησε με την τωρινή του φίλη, Clara Chia Marti. «Τι να σας πω, μου αρέσουν οι άντρες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν θα έπρεπε να μου αρέσουν με όλα όσα μου έχουν συμβεί, αλλά φανταστείτε πόσο πολύ μου αρέσουν οι άντρες», αστειεύτηκε η Shakira στη συνέντευξή της.

Και πρόσθεσε: «Έχοντας μια επίσημη σχέση, νομίζω ότι τα παιδιά μου θα πρέπει να είναι πολύ προετοιμασμένα γι' αυτό και η συναισθηματική και ψυχολογική τους ευημερία είναι η προτεραιότητα μου».

Αν και δήλωσε ότι δεν είναι αντίθετη στο να έχει έναν σύντροφο, η Shakira φαίνεται ότι έχει επικεντρωθεί τελικά στην ανεξαρτησία της. «Είμαι πολύ λιγότερο εύθραυστη από ότι νόμιζα. Πάντα φοβόμουν τόσο πολύ τον πόνο, γιατί πίστευα ότι δεν θα τον επιβίωνα», είπε.

«Μέσα από αυτή τη διαδικασία, έγινα πιο δυνατή. Έγινα ένα πιο ανεξάρτητο άτομο, ένα άτομο που δεν βασίζεται σε κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτό του».

