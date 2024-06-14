Συνεχίζεται στη Σύνοδο Κορυφής της G7 στην Απουλία η έντονη διαφοροποίηση ορισμένων συμμετεχόντων σχετικά με την έλλειψη αναφοράς, στο προσχέδιο συμπερασμάτων, στο δικαίωμα στην άμβλωση.

Χθες, Πέμπτη, το βράδυ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «λυπάται για το ότι λείπει από το κείμενο συμπερασμάτων η λέξη άμβλωση», προσθέτοντας ότι «υπάρχουν διαφορετικές ευαισθησίες».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι απάντησε άμεσα, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται "πολεμική" για θέματα στα οποία έχει επιτευχθεί εδώ και καιρό συμφωνία».

«Θεωρώ εντελώς λανθασμένο, σε δύσκολους καιρούς σαν και αυτούς, κάποιοι να κάνουν προεκλογική εκστρατεία χρησιμοποιώντας ένα πολύτιμο φόρουμ όπως αυτό της G7», πρόσθεσε η Μελόνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιταλική εκ περιτροπής προεδρίας της G7 φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν χρειάζεται νέα αναφορά στο δικαίωμα στην άμβλωση, διότι υπήρχε ήδη στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν απο ένα χρόνο στη Χιροσίμα.

Ο ιταλικός Τύπος όμως προσθέτει σήμερα ότι το όλο θέμα θεωρείται κύριας σημασίας από την αμερικανική κυβέρνηση, η οποία φέρεται να επιθυμεί μια νέα, πλήρη αναφορά, και ότι τα συμπεράσματα της συνόδου είναι ακόμη υπό διαμόρφωση.

Πηγή: skai.gr

