Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού απο το ύψος γέφυρας Λυκόβρυσης προς το Περιστέρι λόγω σύγκρουσης που συνέβη νωρίτερα.

Στο ανόδικο ρεύμα της Κηφισού τα προβλήματα εντοπίζονται από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαιδάρι προς την Σχιστού λόγω σύγκρουσης

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό από κόμβο Φυλής προς κόμβο Κηφισίας και στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού προς το ΕΔΕΜ

Πηγή: skai.gr

