Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα σε κεντρικά σημεία του λεκανοπεδίου και συγκεκριμένα:

Στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη γέφυρα Αχαρνών λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας

Στις λεωφόρους Σχιστού- Αθηνών και Αιγάλεω προς τον Σκαραμαγκά

Στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα

Στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο στο ύψος της Μεταμόρφωσης

Στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και κυρίως στο ύψος του Νέου Φαλήρου

