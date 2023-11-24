Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αυξημένη κίνηση σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας

Δείτε ποια σημεία έχουν αυξημένη κίνηση

UPDATE: 08:27
κινηση

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα σε κεντρικά σημεία του λεκανοπεδίου και συγκεκριμένα:

  • Στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη γέφυρα Αχαρνών λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας 
  • Στις λεωφόρους Σχιστού- Αθηνών και Αιγάλεω προς τον Σκαραμαγκά 
  • Στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα
  • Στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο στο ύψος της Μεταμόρφωσης 
  • Στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και κυρίως στο ύψος του Νέου Φαλήρου 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κίνηση Κίνηση στους δρόμους
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark