Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα σε κεντρικά σημεία του λεκανοπεδίου και συγκεκριμένα:
- Στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη γέφυρα Αχαρνών λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας
- Στις λεωφόρους Σχιστού- Αθηνών και Αιγάλεω προς τον Σκαραμαγκά
- Στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα
- Στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο στο ύψος της Μεταμόρφωσης
- Στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και κυρίως στο ύψος του Νέου Φαλήρου
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.