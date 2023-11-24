Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 23 Νοεμβρίου στα Ψαχνά Ευβοίας, με την νεαρή οδηγό να τραυματίζεται σοβαρά όταν το όχημα της χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες στην στροφή του Κολοβρέχτη.

Λίγο μετά τις 22.00 το όχημα κατευθυνόταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα με αποτέλεσμα η νεαρή οδηγός να χάσει τον έλεγχο στην στροφή του Κολοβρέχτη να πέσει και να διαπεράσει τις μπάρες προστασίας και να καταλήξει εκτός οδοστρώματος.

Το όχημα από την σφοδρότητα της σύγκρουσης έφερε αρκετές τούμπες. Η οδηγός κατέληξε εκτός του οχήματος, το οποίο την καταπλάκωσε και τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν για τις πρώτες βοήθειες εθελοντές της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Εύβοιας, δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η νεαρή μετά τον απεγκλωβισμό της οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας όπου θα γίνει εκτός των άλλων και έλεγχος αλκοολομέτρησης.

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης δυνάμεις της αστυνομίας για την καταγραφή αλλά και την ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων στον οδικό άξονα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.