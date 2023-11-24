Λογαριασμός
Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 57χρονος

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες στο ρεύμα προς Αθήνα

τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 5:34 στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ύψος της Σίνδου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 57χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

