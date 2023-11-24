Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 5:34 στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ύψος της Σίνδου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 57χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στο 310 χλμ της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 24, 2023

