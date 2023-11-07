Για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στο Κερατσίνι απο τη στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, δύο ημεδαποί, ένας άνδρας και μια γυναίκα.

Σε έρευνα στην οικία τους στο Κερατσίνι βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 9 τμήματα δενδρυλλίων κάνναβης,65 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 8 γλάστρες με ρίζες δενδρυλλίων, το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ,συσκευή εκκένωσης (tazer),μια κλεμμένη πινακίδα κυκλοφορίας ΙΧ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες που κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

