Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη ζευγάρι στο Κερατσίνι που καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα

περιπολικό

Για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στο Κερατσίνι απο τη στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, δύο ημεδαποί, ένας άνδρας και μια γυναίκα.

Σε έρευνα στην οικία τους στο Κερατσίνι βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 9 τμήματα δενδρυλλίων κάνναβης,65 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 8 γλάστρες με ρίζες δενδρυλλίων, το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ,συσκευή εκκένωσης (tazer),μια κλεμμένη πινακίδα κυκλοφορίας ΙΧ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες που κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: συλλήψεις δενδρύλλια Κάνναβη Κερατσίνι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark