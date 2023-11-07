Λογαριασμός
Συνελήφθη ανήλικος που πωλούσε κάνναβη και κοκαΐνη σε χωριά της Αχαΐας - Χειροπέδες και στη μητέρα του

Ευρεία επιχείρηση των αστυνομικών της ΟΠΚΕ του Τμήματος Ασφαλείας Αιγιαλείας 

Σύλληψη ανήλικου που πωλούσε ναρκωτικά

Ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης «ξετρύπωσαν» οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αιγιαλείας σε ευρεία επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα και οδήγησε στη σύλληψη δυο ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Πελοποννήσου», πρόκειται για ανήλικο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 800 γρ. κάνναβης και 40 γρ. κοκαΐνης, και τη μητέρα του που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στην επιχείρηση που έγινε στον δρόμο που οδηγεί από την Κουλούρα προς την Κουνινά Αιγίου, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αιγιαλείας εντόπισαν τον νεαρό διακινητή και σε έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν οι μεγάλες των ναρκωτικών.

Εντός της ημέρας αναμένονται επίσημες δηλώσεις από την τοπική ΕΛΑΣ. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Αιγιαλείας.

Πηγή: Pelop.gr

TAGS: σύλληψη Αχαΐα ανήλικος Ναρκωτικά
