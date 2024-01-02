Δυστυχώς παρά τις προσευχές όλων, το θαύμα δεν έγινε για την 17χρονη μαθήτρια που υπέστη αλλεργικό σοκ και ανακοπή κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, η 17χρονη είναι πλέον εγκεφαλικά νεκρή με τους συγγενείς της να έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση.

«Ολοκληρώσαμε όλα τα τεστ για να διαπιστωθεί η εγκεφαλική της λειτουργία και δυστυχώς έδειξαν ότι είναι εγκεφαλικά νεκρή. Η κατάστασή της είναι μη αναστρέψιμη», ανέφερε μιλώντας στο cretapost ο διευθυντής της ΜΕΘ Βενιζελείου, Ανέστης Κιούλπαλης.

Πώς έγινε το περιστατικό

Όπως ήδη έχει γράψει το cretapost, η 17χρονη μαθήτρια Καλλιτεχνικού Σχολείου της Αττικής βρισκόταν με το σχολείο της σε εκδρομή στο Ηράκλειο και έμεναν σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας. Το πρωί της Κυριακής 10 Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια του πρωινού, η 17χρονη -που ήταν αλλεργική στα γαλακτοκομικά προϊόντα- κατανάλωσε ποσότητα βουτύρου.

Μέσα σε λίγα λεπτά προκλήθηκε αλλεργική αντίδραση με την μαθήτρια να το αντιλαμβάνεται και να πηγαίνει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου προκειμένου να κάνει την ένεση αδρεναλίνης που κρατούσε πάντα μαζί της.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε αναίσθητη από τους συμμαθητές και τους καθηγητές της.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο και την μετέφερε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Έπαθε ανακοπή

Το αλλεργικό σοκ που υπέστη η 17χρονη της προκάλεσε ανακοπή, παρά την ένεση αδρεναλίνης που είχε η ίδια χορηγήσει στον εαυτό της.

Οι γιατροί μετά από λίγα λεπτά κατάφεραν με πολλές προσπάθειες να την επαναφέρουν στην ζωή. Άμεσα η μαθήτρια διασωληνώθηκε και οδηγήθηκε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

