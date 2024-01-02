Σύλληψη 24 μεταναστών στον Έβρο στην αλλαγή του χρόνου

Συνολικά 24 μετανάστες οι οποίοι εισήλθαν παράνομα στη χώρα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης στην εκπνοή του '23 και με την έλευση του νέου έτους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία των αστυνομικών αρχών, παραμονή Πρωτοχρονιάς συνελήφθη αλλοδαπός διακινητής, όταν στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο Δ.Χ.Φ. αυτοκίνητο (ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου), με το οποίο μετέβη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων προκειμένου να εισέλθει στη χώρα, εντοπίστηκαν -με τη βοήθεια μηχανήματος ανίχνευσης καρδιακών παλμών- 18 μετανάστες εντός του ρυμουλκούμενου.

Την επομένη (ανήμερα Πρωτοχρονιάς) συνελήφθη στην Εγνατία Οδό Κήπων - Αλεξανδρούπολης, δεύτερος αλλοδαπός διακινητής που μετέφερε παράνομα με Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο έξι μετανάστες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα καθώς και κινητά τηλέφωνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

