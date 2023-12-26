Η συναυλία ανθρωπιάς του Βασίλη Καρρά για 15χρονο

Με αφορμή το θάνατο του λαϊκού τραγουδιστή Βασίλη Καρρά, το ΑΠΕ-ΜΠΕ θυμίζει ένα γεγονός που συνέβη στο παρελθόν και το οποίο τιμά το πρόσωπο και την προσφορά του εκλιπόντος.

Το 2000 οι μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Λεχόβου κάνοντας εράνους προσπαθούν να συλλέξουν χρήματα για να βοηθήσουν τον 15χρονο Παναγιώτη από το χωριό τους να αντιμετωπίσει τα έξοδα νοσηλείας του αλλά και για να εγχειριστεί σε νοσοκομείο του εξωτερικού μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε με το ποδήλατο του και από το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί καθολική αναπηρία.

Η υπόθεση του νεαρού συγκίνησε την κοινωνία του Αμυνταίου Φλώρινας και όλοι συνεισφέρουν στον έρανο των μαθητών. Κάποιος από την ομάδα των εφήβων είχε την ιδέα να προτείνουν στον Βασίλη Καρρά να τραγουδήσει σε συναυλία που θα διοργανώσουν για την οικονομική ενίσχυση και τη στήριξη της νοσηλείας του νεαρού Παναγιώτη. Ο Σταύρος Μουστάκας συμμαθητής τότε του Παναγιώτη, ήταν στην τετραμελή ομάδα αντιπροσωπείας εφήβων του χωριού και θυμάται ότι επισκέφθηκαν τον Βασίλη Καρρά στο «χωριό της Ειρήνης», έξω από τη Θεσσαλονίκη. «Την πρόταση για τη συναυλία την έκανα εγώ, του περιέγραψα την κατάσταση, τις ανάγκες που υπάρχουν και ότι σκοπός της συναυλίας είναι η συλλογή χρημάτων για να πάει ο Παναγιώτης στο εξωτερικό».

Ο Βασίλης Καρράς δέχθηκε αμέσως, δηλώνοντας ότι θα τραγουδήσει χωρίς καμιά οικονομική αποζημίωση. Η συναυλία του Βασίλη Καρρά για τον έφηβο Παναγιώτη δόθηκε το καλοκαίρι του 2000 και μετά τις εκδηλώσεις των Πρεσπών ήταν το γεγονός του καλοκαιριού στη Δυτ. Μακεδονία. Η περιοχή του Προφήτη Ηλία, το ύψωμα πάνω από το Λέχοβο, μεταμορφώθηκε σε χρόνο ρεκόρ για να φιλοξενήσει τις ανάγκες της συναυλίας. Ο Σταύρος Μουστάκας θυμάται ότι πουλήθηκαν συνολικά 10.500 εισιτήρια.

Ο τραγουδιστής την προηγούμενη μέρα της συναυλίας συνοδευόμενος από μέλη της οικογένειάς του επισκέφθηκε το σπίτι του Παναγιώτη, μίλησε με τους γονείς του και δήλωσε την συμπαράσταση του στον αγώνα που κάνουν. Ο Σταύρος Μουστάκας αναφέρει ότι την ημέρα της συναυλίας ο τραγουδιστής ανακοίνωσε στην οργανωτική επιτροπή ότι και «οι μουσικοί του αποφάσισαν να παίξουν αφιλοκερδώς».

Δυστυχώς όμως ο νεαρός Παναγιώτης λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης της υγείας του λίγο καιρό αργότερα έφυγε από τη ζωή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

