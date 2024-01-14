Λογαριασμός
Τυχερός μέσα στην ατυχία του 28χρονος στην Κατερίνη: Έπεσε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα και τον εντόπισε τυχαία το λιμενικό

Τα ξημερώματα λιμενικοί κατά την περιπολία του είδαν το αυτοκίνητο στη θάλασσα και αμέσως με τη συνδρομή ιδιωτών έβγαλαν τον νεαρό άντρα που είχε εγκλωβιστεί στο όχημά του 

Στο νοσοκομείο 28χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητό του μέσα στη θάλασσα

Ένα αυτοκίνητο μέσα στη θάλασσα, στο αλιευτικό καταφύγιο Παραλίας, στην Κατερίνη, εντόπισαν τις πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Γ’ Λιμενικού Τμήματος Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο περιπολίας τους.

Στέλεχος της οικείας Λιμενικής Αρχής, με τη συνδρομή δύο ιδιωτών, απεγκλώβισε έναν 28χρονο, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο όχημα.

Ο 28χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης για νοσηλεία.

Το όχημα ανελκύστηκε με τη συνδρομή οδικής βοήθειας, ενώ από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

