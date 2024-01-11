Την άμεση απελευθέρωση του ελληνόκτητου τάνκερ απαιτούν με ανακοίνωση του State Department οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μετά την κατάληψη του δεξαμενόπλοιου St Nikolas από ένοπλη ομάδα του ιρανικού στρατού, στον Κόλπο του Ομάν.

«Η ιρανική κυβέρνηση πρέπει να απελευθερώσει αμέσως το τάνκερ και το πλήρωμά του. Αυτή η παράνομη κατάσχεση ενός εμπορικού πλοίου είναι μια ενέργεια του Ιράν – ή που έγινε με εντολή της Τεχεράνης – με στόχο τη διακοπή του διεθνούς εμπορίου», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Βεντάντ Πατέλ.

«Είναι σημαντικό να είμαστε καθόλα σαφείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να επιβάλλουν σθεναρά τις κυρώσεις τους στο Ιράν», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην ενημέρωσή του προς τους δημοσιογράφους.

«Το Ναυτικό του Στρατού του Ιράν ανακοίνωσε την σύλληψη αμερικανικού τάνκερ στον Κόλπο του Ομάν κατόπιν δικαστικής εντολής», μετέδωσε νωρίτερα η κρατική τηλεόραση στο Ιράν.

Στο τάνκερ St Nikolas, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, το οποίο τον περασμένο χρόνο κατασχέθηκε από τις ΗΠΑ για μεταφορά ιρανικού πετρελαίου, επιβιβάσθηκαν ένοπλοι καθώς έπλεε ανοικτά της πόλης Σοχάρ του Ομάν, σύμφωνα με την βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Ambrey και το σύστημα εντοπισμού AIS του πλοίου έκλεισε καθώς κατευθυνόταν προς το ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ-ε-Τζασκ.

Το σκάφος είναι επανδρωμένο με συνολικά 19 μέλη πλήρωμα, 18 υπηκόοι Φιλιππίνων και ένας Έλληνας, γεγονός που επιβεβαίωσε και το υπουργείο Ναυτιλίας, αναφέροντας ότι ο Έλληνας είναι ναυτολογημένος ως δόκιμος πλοίαρχος.

Μετά την σύλληψη του πλοίου πέρυσι, το Ιράν είχε προειδοποιήσει τις ΗΠΑ ότι η ενέργεια αυτή «δεν θα έμενε αναπάντητη».

Το πλοίο είχε κάποτε εμπλακεί σε μια διαμάχη με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατά την οποία κατασχέθηκαν ένα εκατομμύριο βαρέλια ιρανικού αργού πετρελαίου.

