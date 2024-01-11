Αυξάνεται η αγωνία για την τύχη του 20χρονου Έλληνα δόκιμου πλοιάρχου στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στο οποίο έγινε ρεσάλτο στον Κόλπο του Ομάν.

Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για την κατάληψη του ελληνόκτητου τάνκερ «Saint Nicholas» τα ξημερώματα, με 19 μέλη πλήρωμα, μεταξύ των οποίων κι ο 20χρονος.

Μέχρι στιγμής τόσο η εταιρεία όσο και το υπουργείο Εξωτερικών δεν έχουν κατορθώσει να επικοινωνήσει μαζί του όπως επίσης και με το υπόλοιπο πλήρωμα καθώς το σύστημα μετάδοσης θέσης του πλοίου έχει κλείσει από το πρωί., ωστόσο οι προσπάθειες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Πηγή: skai.gr

