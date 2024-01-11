Στην Πελοπόννησο και καλά στην υγεία της η 22χρονη που εξαφανίστηκε από τα Χανιά

Οι έρευνες των αστυνομικών για την εξαφάνιση της 22χρονης Παλόμα από τα Χανιά, τους οδήγησαν σε έναν αριθμό τηλεφώνου στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, επικοινώνησαν με την ίδια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης η 22χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι βρίσκεται σε συγκεκριμένη περιοχή στην Πελοπόννησο και πως είναι καλά στην υγεία της.

Οι οδηγίες των αστυνομικών προς την 22χρονη ήταν πως θα πρέπει να επισκεφθεί το Αστυνομικό Τμήμα στην περιοχή που βρίσκεται προκειμένου να να γίνει η ταυτοποίηση και βεβαίως η παύση της αναζήτησης.

Υπενθυμίζεται ότι η 22χρονη έφυγε από το σπίτι της στα Χανιά στις 12 Δεκεμβρίου και μία ημέρα αργότερα φέρεται να έστειλε μήνυμα σε μία γειτόνισσα ότι κλέφτηκε με έναν άνδρα.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Πες στη μητέρα ότι έχω κλεφτεί με έναν άνδρα», χωρίς να εξηγεί με ποιον, που βρίσκεται και κυρίως χωρίς να ενδιαφερθεί να ρωτήσει πως είναι το μόλις 2 ετών παιδί που έχει αποκτήσει από προηγούμενη σχέση της.

Σύμφωνα μάλιστα με τη μητέρα της, η 22χρονη δεν έχει πάρει προσωπικά της αντικείμενα από το σπίτι της.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και το «Χαμόγελο του Παιδιού» που εξέδωσε missing alert.

