Evening Standard για Ελληνικό: Φάρος καινοτομίας - Σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη της Ελλάδας

Εκτενές αφιέρωμα στο Ελληνικό (The Ellinikon) και το ταξίδι μεταμόρφωσης της Αθήνας μέσω του μεγαλύτερου έργου ανάπτυξης στην Ευρώπη, που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Lamda Development, φιλοξένησε η βρετανική εφημερίδα Evening Standard. Στο δημοσίευμα παρουσιάζεται το The Ellinikon ως ένας φάρος καινοτομίας που σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη της χώρας, με πολυτελή εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας, τον υψηλότερο "πράσινο" ουρανοξύστη Riviera Tower, καθώς και σχέδια για 8.000 σπίτια.

Επισημαίνεται επίσης, ότι η αστική ανάπλαση του Ελληνικού, μια επένδυση 8 δισ. ευρώ, αφορά μια έκταση τρεις φορές όσο το Μονακό, θεωρείται από πολλούς Αθηναίους ως «σήμα» της αλλαγής της πόλης και μάλιστα της χώρας, που υπόσχεται μακροπρόθεσμες επενδύσεις και την ανάπλαση ενός εγκαταλελειμμένου χώρου. Γίνεται αναφορά στα μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η υπογειοποίηση της Ποσειδώνος, καθώς και στο γεγονός ότι η νέα πόλη που κατασκευάζεται, δημιουργεί 75.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η βρετανική εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων αναλυτικά και στα αρχιτεκτονικά γραφεία που έχουν αναλάβει επιμέρους έργα της ανάπλασης, καθώς και στις πιστοποιήσεις LEED που θα λάβουν κτήρια που κατασκευάζονται. Επίσης, αναφορά γίνεται και στις πρώτες οικιστικές αναπλάσεις εντός του Ελληνικού, που ήδη έχουν προπωληθεί, καθώς και στις αναπλάσεις που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, όπως η δημιουργία της Little Athens, 1115 νέων κατοικιών και εμπορικών καταστημάτων, με την ζήτηση να είναι ήδη μεγάλη.

