Για το τεράστιο πρόβλημα που παρουσίασε χθες ο ΣΚΑΪ μετά από καταγγελίες που δέχτηκε και αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Ρόδο λόγω των ελαφιών που κινούνται ελεύθερα στα χωριά, μίλησε το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι» ο αντιπεριφερειάρχης Ρόδου, Φιλήμονας Ζαννετίδης.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαννετίδη το φαινόμενο αυτό με τα ελάφια τα οποία κινούνται ανεξέλεγκτα σε χωριά της Ρόδου και μπαίνουν σε αυλές σπιτιών και χωράφια καταστρέφοντας καλλιέργειες, οφείλεται «στην υπερβολική αύξηση στον πληθυσμό τους σε συνδυασμό με την μείωση των φυσικών χώρων τους λόγω των πυρκαγιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ελάφια να μπαίνουν στα χωριά. Σε κάποια χωριά τα ελάφια είναι περισσότερα από τους κατοίκους προκαλώντας καταστροφές» είπε ο κ. Ζαννετίδης.

Σχετικά με την περίφραξη που υπάρχει η οποία ωστόσο ανά 200-300 μέτρα είναι ανοιχτή, ο κ. Ζαννετίδης είπε ότι αποτελεί έργο του υπουργείο Περιβάλλοντος το οποίος όμως είναι ακόμα σε πιλοτικό στάδιο και δημιουργήθηκε με σκοπό να προστατεύονται οι καλλιέργειες, κάτι οποίο δε συμβαίνει στην πραγματικότητα.

Ο κ. Ζαννετίδης ανέφερε πως είχε συνάντηση χθες με τον υπ. Περιβάλλοντος Θεόδωρο Σκυλακάκη όπου και του κατέθεσαν βίντεο με τις ζημιές και τα τροχαία που έχουν προκληθεί απλό τα ελάφια ενώ παράλληλα κατέθεσαν πρόταση προκειμένου να αξιοποιηθεί μια έκταση 10.000 στρεμμάτων με σκοπό να φιλοξενηθούν εκεί τα ελάφια ή να δημιουργηθούν νέα πάρκα.

Πηγή: skai.gr

