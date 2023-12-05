Δύο διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους €670.000 σε ισάριθμες Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 2251/1994.

Ειδικότερα στις:



1. doValue Greece - Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (A.E.Δ.Α.Δ.Π.): Η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους €435.000 στη συγκεκριμένη εταιρεία επειδή:

α) Προέβη σε επαναλαμβανόμενες οχλήσεις για ενημέρωση οφειλετών περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών οι οποίες είχαν υποβληθεί σε ρύθμιση που τηρούταν χωρίς, όμως, να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη εκ μέρους της εταιρείας επιβεβαίωση αυτών (πρόστιμο ύψους €385.000) και



β) Προέβη σε αθέμιτη πρακτική επιδεικνύοντας προσβλητική συμπεριφορά με χρήση καταφανώς προσβλητικών εκφράσεων εναντίον οφειλέτη κατά την ενημέρωσή του περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής (πρόστιμο ύψους €55.000).



2. Cepal Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (A.E.Δ.Α.Δ.Π.): Η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους €235.000 στη συγκεκριμένη εταιρεία επειδή:



α) Προέβη σε επαναλαμβανόμενες οχλήσεις οφειλέτη περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη εκ μέρους της εταιρείας επιβεβαίωση αυτής καθώς και σε ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης με έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του οφειλέτη, παρά το γεγονός ότι η οφειλή είχε υποβληθεί σε ρύθμιση βάσει δικαστικής απόφασης στο πλαίσιο του ν.3869/2010 και τηρούνταν απαρέγκλιτα και



β) Προέβη σε αναθέσεις εντολών σε Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για ενημέρωση των οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές τους οι οποίες είχαν υποβληθεί σε δικαστική ρύθμιση και τηρούνταν απαρέγκλιτα.



Το καταναλωτικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν την προστασία του καταναλωτή στην γραμμή 1520 καθώς και να υποβάλλει καταγγελίες για παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kataggelies.mindev.gov.gr/ .



Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η παραβίαση της νομοθεσίας και οι απαράδεκτες συμπεριφορές από τις εισπρακτικές εταιρείες δεν γίνονται αποδεκτές. Οι εταιρείες πρέπει να σέβονται τους πολίτες και να τηρούν τη νομοθεσία που ρυθμίζει τη λειτουργία τους. Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα συνεχίσει τους εντατικούς ελέγχους».



Πηγή: skai.gr

