Όλα ξεκίνησαν το 2004 όταν στην ακριτική Δράμα λειτούργησε το πρώτο στην Ελλάδα χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο, η Ονειρούπολη. Επρόκειτο για ένα μοναδικό επίτευγμα που έγινε πράξη, χάρη στη δημιουργική και δραστήρια ομάδα του Γρηγόρη Αβανίδη και την πρωτοβουλία του τότε δημάρχου Θωμά Μαργαρίτη που αναζητούσε διεξόδους προκειμένου η πόλη και η ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών, σε μια προσπάθεια τόνωσης της τοπικής οικονομίας.

Το εγχείρημα εκείνο όχι απλώς πέτυχε, αλλά μεγάλωσε και έδωσε το ερέθισμα σε πολλούς άλλους δήμους της χώρας να διοργανώνουν και να λειτουργήσουν ανάλογα χριστουγεννιάτικα θεματικά πάρκα. Ωστόσο, η Ονειρούπολη Δράμας, παραμένει πάντα ένας από τους δημοφιλέστερους χριστουγεννιάτικούς εορταστικούς προορισμούς.

Σήμερα, είκοσι ολόκληρα χρόνια μετά, η Ονειρούπολη Δράμας, αποτελεί το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο χωριό στη βόρεια Ελλάδα, με χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και χώρες της νότιας Βαλκανικής, που έρχονται στην Δράμα για να ζήσουν στιγμές μαγείας και ξεγνοιασιάς.

Η επετειακή Ονειρούπολη γιορτάζει φέτος τα γενέθλιά της, συμπληρώνει είκοσι χρόνια ζωής και το πρόγραμμα εκδηλώσεων που έχουν ετοιμάσει οι διοργανωτές είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

Η φετινή διοργάνωση αποτελεί στοίχημα

Σύμβολο μαγείας και χαράς, το θεματικό πάρκο, γιορτάζει τα 20α γενέθλιά του, προσφέροντας στην πόλη της Δράμας και σε ολόκληρη την γύρω περιοχή μια μοναδική εμπειρία χριστουγεννιάτικης μαγείας. Η φετινή διοργάνωση αποτελεί ένα πραγματικό στοίχημα για όλους τους εμπλεκόμενους που υπόσχονται να δημιουργήσουν ένα αξέχαστο εορταστικό περιβάλλον που δεν θα αποτελεί απλώς γεγονός, αλλά ένα σημαντικό κεφάλαιο στο ψηφιδωτό της τοπικής κουλτούρας και κοινωνικής ζωής.

Στο ετήσιο μήνυμά του ο απερχόμενος δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι «από το 2004, η αγάπη των επισκεπτών της Ονειρούπολης, έχει καταστήσει τη Δράμα πρωτεύουσα των Χριστουγέννων. Καθημερινά, προσφέρονται διαφορετικές, δωρεάν δράσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και θεματικά εργαστήρια. Προσδοκούμε οι επισκέπτες να ζήσουν και φέτος ανεπανάληπτες εμπειρίες και να γίνουν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές στο μοναδικό, χριστουγεννιάτικο παραμύθι».

Μ. Τάσσου: «Μεγαλώσαμε μαζί με την Ονειρούπολη»

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια Ήβη Αδάμου έδωσε το έναυσμα για την έναρξη της φετινής Ονειρούπολης στο κατάμεστο από μικρούς και μεγάλους πάρκο της Δράμας, στην καρδιά της πόλης, όπου φιλοξενείται όλα αυτά τα χρόνια η διοργάνωση. Μέχρι τις 7 Ιανουάριου και με ελεύθερη είσοδο για όλους, η μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή της βόρειας Ελλάδας θα γεμίσει τις καρδιές και τις αναμνήσεις μικρών και μεγάλων.

«Η διαδρομή της Ονειρούπολης όλα αυτά τα χρόνια, μας χάρισε μοναδικά μονοπάτια για να περπατήσουμε με τις παρέες μας, με τις οικογένειές μας, να δημιουργήσουμε όμορφες γιορτινές αναμνήσεις, να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα», τονίζει στο μήνυμά του ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Τάσσου και συνεχίζει «μεγαλώσαμε μαζί της και ξέρουμε ότι και τα παιδιά μας θα μεγαλώσουν μαζί της και κάθε διαδρομή θα είναι το ίδιο μαγική και λαμπερή για να φωτίζει τις γιορτινές μας μέρες».

Οι δράσεις και οι εκδηλώσεις της Ονειρούπολης

Στην Ονειρούπολη, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δωρεάν πολλές και ποικίλες δράσεις, όπως:

- Το Σπίτι του Αϊ Βασίλη: Η ευκαιρία για τα παιδιά να συναντήσουν τον Αϊ Βασίλη και να μοιραστούν τις ευχές τους.

- Ζωγραφική προσώπου - Ατελιέ Ξωτικών: Μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να μεταμορφωθούν σε ξωτικά με χρωματιστά πρόσωπα και παιχνίδια ζωγραφικής.

- Το Σαπουνοποιείο της Ονειρούπολης: Μια δραστηριότητα για τους μικρούς φίλους που θέλουν να δημιουργήσουν το δικό τους μαγικό σαπούνι.

- Το Ταχυδρομείο της Ονειρούπολης: Όλοι οι επισκέπτες μπορούν να στείλουν τις ευχές τους στους αγαπημένους τους μέσα από το ταχυδρομείο της Ονειρούπολης.

Στοχεύοντας στην κοινωνική ευαισθησία

Πολλά άλλα «σπιτάκια» περιμένουν τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των Σπιτιών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, του Ραδιοφώνου της Ονειρούπολης, της Κυκλοφοριακής Αγωγής, του Συλλόγου Παραπληγικών, της Ένωσης Κυριών Δράμας - Σπίτι Ανοιχτής φιλοξενίας, της Λέσχης Lions Δράμας, του Ερυθρού Σταυρού, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, του Σπηλαίου της Αλιστράτης, των Φίλων των Ζώων και των Κοινωνικών Δομών.

Οι παραπάνω δράσεις έχουν στόχο να ευαισθητοποιήσουν τους επισκέπτες για σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, όπως η αναπηρία, η προσφυγιά, η προστασία των ζώων και η κοινωνική αλληλεγγύη.

Το Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών της Ονειρούπολης παρέχει πληροφορίες για την Ονειρούπολη, για τις δραστηριότητες και τα αξιοθέατα της πόλης. Σκοπός είναι να βοηθήσει τους επισκέπτες να σχεδιάσουν το ταξίδι τους και να αξιοποιήσουν στο έπακρο την διαμονή τους στην Δράμα.

Η Ονειρούπολη Δράμας λειτουργεί τις καθημερινές έως τις 23 Δεκεμβρίου 10:00 - 14:00 & 17:00 - 21:00 και όλα τα Σαββατοκύριακα. Από τις 24 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου λειτουργεί συνεχώς από τις 10:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Πληροφορίες στην σελίδα της Ονειρούπολης στο Facebook και στο τηλέφωνο 2521401467.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.