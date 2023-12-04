Ακόμα και μέσα στις αυλές των σπιτιών τους μπάινουν δεκάδες ελάφια στο χωριό Ίστριο στη Ρόδο με τους κατοίκους να είναι σε απόγνωση καθώς δεν μπορούν να τα περιορίσουν.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε μία από τις κατοίκους του χωριού η κυρία Ε. Μπεντιβένια μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι», τα ελάφια κινούνται ανεξέλεγκτα μέσα στο χωριό με αποτέλεσμα να μπαίνουν στις αυλές των σπιτιών, στα χωράφια και τις καλλιέργειες.

«Οι ζημιές είναι τεράστιες, τα ατυχήματα πολλά. Καταστρέφονται περιουσίες» είπε η κυρία Μπεντιβένια και τόνισε ότι κανείς δε ασχολείται με το ζήτημα.

Σύμφωνα με την ίδια έχει γίνει μία περίφραξη ωστόσο, είναι ανά 200-300 μέτρα ανοιχτή με αποτέλεσμα να ελάφια να μπαίνουν στο χωριό.

Αυτό που ζητάνε όλοι οι κάτοικοι σύμφωνα με την κυρία Μπεντιβένια είναι μια πιο σωστή περίφραξη, ώστε να προστατευθούν από τα ελάφια οι ίδιοι και οι περιουσίες τους.

Πηγή: skai.gr

